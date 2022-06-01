İşte Jesus'un aradığı santrfor! "Cardozo tarzı..." /01.06.2022

Fenerbahçe forvet arayışına başladı. Jorge Jesusun istediği tarzda bir santrfor arayan yönetim kolları sıvadı. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Jesusun istediği santrfor tipini açıkladı. Aktan, Sörloth, Fenerbahçenin oyuncusu değil. Jesusun da oyun modelinde Sörloth tarzı bir oyuncuya ihtiyaç yok . Jesusun santrforu Oscar Cardozodur. Çünkü daha farklı bir oyun anlayışı var. Öyle bir isim gelebilir ki daha önce hiçbir yerde adı geçmemiş bir oyuncu olabilir. Öğrendiğim kadarıyla Jesusun kafasındaki isim henüz medyada ismi geçmemiş bir oyuncu. O ismin Seferovic olduğunu da sanmıyorum. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi