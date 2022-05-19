İşte Jesus'un ikilemi! /19.05.2022

Fenerbahçede Jorge Jesus belirsizliği sürüyor. Başkan Ali Koç deneyimli teknik direktör ile Portekizde 2 kez görüştü. Ancak bu görüşmelerden net bir sonuç çıkmadı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Jesusun kaldığı ikilemleri açıkladı. Karaman, Flamengo taraftarı kendi kulübüne Jesus için baskı yapıyor. Flamengo tarafı bu baskı yüzünden Jesusa önerilecek olan paranın biraz daha yukarı çekilmesine neden olabilir. Diğer bir nokta ise Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligine kalıp kalamaması. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi