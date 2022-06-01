İşte Jesus'un Mesut düşüncesi! /01.06.2022

Fenerbahçenin yıldız isimlerinden Mesut Özil sessizliğini bozdu. Gideceğine dair çıkan haberlere sosyal medyadan yanıt veren Mesut, kariyerini sarı lacivertli ekipte tamamlayacağını belirtti. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Jorge Jesusun düşüncesini açıkladı. Aktan, Ben Jesusun önüne listeyi aldığı zaman Mesut Özil gibi bir oyuncu ile değil, Crespo veya Mert Hakan Yandaş ile devam etmek isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu oyuncular daha savaşçı isimler. Tazminat ödememek için sadece takımda tutulur ama oynatılmayabilir. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi