İşte Jesus'un tercihi! "Kartal'ı istemez" /23.05.2022

Fenerbahçede Jorge Jesus sesleri gün geçtikçe yükseliyor. İsmail Kartal döneminde en çok puan toplayan sarı lacivertli ekip Portekizli çalıştırıcıya yeni sezondan takımı emanet etmek istiyor. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Kartalın sportif direktör olma ihtimalini değerlendirdi. Domaç, Jesus, İsmail Kartalı sportif direktör olarak kabul etmez. Başka türkü olsaydı kabul edebilirdi. Ayrıca İsmail Kartalın hiçbir işlevselliği de olamaz. Jorge Jesus tam kadrosu ile geliyor. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi