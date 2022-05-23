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7/24 Dinle A Spor İşte Jesus'un tercihi! "Kartal'ı istemez" /23.05.2022
İşte Jesus'un tercihi! "Kartal'ı istemez" /23.05.2022

İşte Jesus'un tercihi! "Kartal'ı istemez" /23.05.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İşte Jesus'un tercihi! "Kartal'ı istemez" /23.05.2022

A Spor 01:22
02

Trabzonspor'da yaprak dökümü! /19.05.2022

A Spor 00:43
03

Fırtına'dan genç oyuncu planı! "1-2 isim haricinde..." /15.05.2022

A Spor 00:44
04

Jesus İstanbul'a geliyor! /20.05.2022

A Spor 01:17
05

Flaş İsmail Kartal yorumu! "Yerlerde sürünen bir takım vardı..." /22.05.2022

A Spor 01:38
06

Şok G.Saray yorumu! "O paralar nereye gitti?" /17.05.2022

A Spor 01:19
07

"Burak Elmas genç başkan adaylarının önünü kesti!" /18.05.2022

A Spor 02:11
08

Terim ve Torrent'e sert eleştiri! "Krizi yönetemediler" /21.05.2022

A Spor 02:02
09

Canlı yayında açıkladı! "G.Saray'ın en önemli sorunu..." /14.05.2022

A Spor 00:33
10

Fırtına'da Nwakaeme gelişmesi! Geri adım atıldı /23.05.2022

A Spor 01:46
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