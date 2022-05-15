İşte Kanarya'nın gözle görünür eksiği! /15.05.2022

Süper Ligin 37. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrükü konuk etti. Zorlu mücadele 0-0 sona erdi. Özellikle son iki maçta hücum hattından beklediği verimi alamayan sarı lacivertlilerde ön bölge problemi yaşanıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Kanaryanın hücum oyuncuları hakkında konuştu. Yılmaz, Fenerbahçenin artık nokta santrfor alması lazım. Mesela Trabzonspordan Cornelius var. Fenerbahçenin omurgası belli. Artık ön taraftaki oyuncusunun net bir isim olması lazım. Bu saatten sonra Berishanın tercih edilmeyeceği ortada. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi