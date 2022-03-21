İşte Kartal'ın başarısı! "Düne kadar burun kıvrılan..." /21.03.2022

Süper Ligin 30. haftasında Konyasporu mağlup eden Fenerbahçe son 6 maçta 5 galibiyet almış oldu. Bu sonuçla ikincilik hedefine bir adım daha yaklaşan İsmail Kartalın öğrencileri çıkışını devam ettirdi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, İsmail Kartal hakkında konuştu. Uluç, İsmail Kartal ideal bir kadro oluşturdu. Düne kadar burun kıvrılan oyuncular bu sefer başka bir şey oynuyorlar. Sadece bireysel performanslar artmadı. Takım performansı arttı ve bu İsmail Kartal ile oldu. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi