İşte Kartal'ın Fırtına karşısındaki 11'i! /31.03.2022

Süper Ligin 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda lider Trabzonsporun konuğu olacak. Avrupa yolunda önemli bir maça çıkacak olan siyah beyazlı ekibin son durumunu Sercan Dikme aktardı. Dikme, Ersin, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Rosier, Josef, Pjanic, Rachid Ghezzal, Batshuayi, Kenan Karaman 11i ile çıkmasını bekliyoruz Beşiktaşın. Atiba ve Larin geç saatlerde gelecekler ve daha Valerien Ismaelin sistemi ile tanışmadılar. Orta alanda Can Bozdoğan tercihi yapılırsa hücum hattında Alex Teixeira oynatılabilir. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi