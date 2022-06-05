İşte Kartal'ın savunma hattı! /05.06.2022

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattına transfer yapacak olan siyah beyazlı ekip, teknik direktör Valerien Ismaelin tercihine göre transfer yapacak. Ismael üçlü savunmanın sağına Welintonu, ortasına ise Saissı düşünüyor. A Spor yorumcusu Ergin Aslan sol stoper konusunu yorumladı. Aslan, Üçlü savunmaya göre transfer yapmak risk. Ekim, Kasım ayına geldiğinde başarı gelmedi ve o kadar transfer yaptın. Hadi çık işin içinden. Sonra yan sahada 2-3 sene koşuyorlar. Hoca Welintonu tutuyor. Monteroyu ve Serdar Saatçıyı çok denedi ama tam olmadı. Welinton ve Saissden sonra üçüncü yabancı stoper ile eliniz çok zayıflıyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi