İşte Kartal'ın transfer planı! Öncelikli hedef... /27.01.2022

Beşiktaş kadroya katacağı oyunculardan çok göndermek istediği isimlerle uğraşıyor. Siyah beyazlı ekipte kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Fabrice NSakala, Douglas ve Jeremain Lens ile yollar ayrıldığında takıma ekleme yapacak. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Kartalın transfer planını açıkladı. Sarıdağ, Beşiktaşın transferden önce göndermeye çalıştığı isimler var. Salih Uçan, Başakşehire kiralık gitti. Diğer isimlerle yollar ayrılmaya çalışılıyor. Belki bir santrfor olabilir. Pjanic tarzı bir fırsat transferi olursa kadroya ekleme yapılır ama diğer mevkilere zor gözüküyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi