İşte Kayserispor - Trabzonspor ZTK maçı öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri! /10.05.2022

Kayserispor - Trabzonspor Ziraat Türkiye maçını CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İlk maçı Trabzonspor evinde Corneliusun 87. dakikada bulduğu golle 1-0 kazanmayı başarmış ve skor avantajını eline geçirmişti. Rövanş karşılaşması Kayseride oynanacak. Ev sahibi ekibin bu mücadeleye Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Campanharo, Abdülkadir Parmak, Kemen, Emrah, Thiam ve Mustafa Pektemek 11i ile sahada olması bekleniyor. Fırtınanın muhtemel 11i ise Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Berat, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Djaniny ve Cornelius şeklinde. Müsabaka 10 Mayıs Salı günü saat 20:30da başlayacak. Maç Kadir Has Stadyumunda oynanacak ve A Spordan naklen yayınlanacak. Kayserispor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçını CANLI izle...