İşte Kerem'e gelen teklifler! /28.05.2022

Galatasarayın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğluna talepler artıyor. Yıldız isim bu yaz transfer döneminde yeni gelecek olan yönetimin kararı ile beraber Avrupaya bonservisi ile gidebilir. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Kereme yapılacak teklifler hakkında konuştu. Türk, Kerem Aktürkoğlunun gideceğini düşünenlerdenim. Şu an için resmi teklif yok. Çünkü muhatap yok. Burak Elmas yönetimi transferlere dokunmuyoruz dedi. Gayri resmi gelen teklifler ise 12-14 milyon euro bandında. İş resmiyete dökülürse 16-17 milyon euro seviyelerine çıkar. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi