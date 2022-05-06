İşte şampiyon Fırtına'nın Hatay'daki ilk 11'i! /06.05.2022

Hatayspor - Trabzonspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Şampiyon Trabzonspor, Süper Ligin 36. haftasında Hatayspora konuk oluyor. Zorlu maç öncesinde bordo mavili ekip bu sezon ilk kez şampiyon ünvanı ile Süper Lig maçına çıkacak. Fırtına deplasmanda Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Berat, Murat Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny 11i ile sahada olacak. Müsabaka 6 Mayıs Cuma günü saat 20:00da başlayacak. Maç Yeni Hatay Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1den naklen yayınlanacak. Hatayspor - Trabzonspor maçını CANLI izle...