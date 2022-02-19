İşte Sensibile'nin asıl görevi! "Campos'un tavsiyesiyle..." /19.02.2022

Süper Ligde istediği sonuçları alamayan Galatasaray yeni bir yapılanmaya başladı. Önce teknik direktörlük koltuğu Domenec Torrente emanet edildi. Ardından Başkan Burak Elmasın danışmanlığını Luis Campos devraldı. Son olarak Florya ile ilgilenecek sportif direktör Pasquale Sensibile oldu. A Spor yorumcusu Nevzat Aydın, Sensibilenin asıl görevini açıkladı. Dindar, Transfer odaklı gidiyoruz ama oyuncu satmak da maharet. Bu noktada Sensibilenin varlığı ön plana çıkacak. Ayrıca bunlar Luis Camposun tavsiyesiyle yapılan işler. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi