İşte Terim'e gelen teklif! Resmen dudak uçuklattı! /28.02.2022

Ligde istenen başlangıcı yapamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grubundan lider çıkmıştı. Ancak yaşanan bazı anlaşmazlıklardan sonra Galatasaray yönetimi ile Fatih Terimin yolları ayrıldı. Henüz bir takımla anlaşmayan Terime teklifler gelmeye devam ediyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Terime teklif yapan takım ve teklifi açıkladı. Uzundurukan, Katar Milli Takımından bir teklif gelmişti. Malikane, özel jet ve yıllık 7 milyon euroluk bir teklif vardı ancak Fatih Terim kabul etmemişti. O teklif yine geldi ve şimdi hoca kabul edebilir. Hoca Dünya Kupasında yarışmak isteyebilir. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi