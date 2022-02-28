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7/24 Dinle A Spor İşte Terim'e gelen teklif! Resmen dudak uçuklattı! /28.02.2022
İşte Terim'e gelen teklif! Resmen dudak uçuklattı! /28.02.2022

İşte Terim'e gelen teklif! Resmen dudak uçuklattı! /28.02.2022

A Spor

150 Bölüm | 28:15:34
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İşte Terim'e gelen teklif! Resmen dudak uçuklattı! /28.02.2022

A Spor 01:13
02

Canlı yayında açıkladı! "Çarşamba günü yer yerinden oynayacak" /22.02.2022

A Spor 02:33
03

F.Bahçeli yıldıza sert eleştiri! "Pozisyon bilgisi çok zayıf" /25.02.2022

A Spor 00:20
04

Canlı yayında sert sözler! "Nasıl almışlar bu paraları?" /24.02.2022

A Spor 01:24
05

Flaş Burak Elmas sözleri! "Messi'yi getirse yaranamayacak" /19.02.2022

A Spor 03:09
06

Flaş sözler! "Önder Karaveli'nin yeri Norveç Ligi" /23.02.2022

A Spor 00:44
07

Torrent'ten neşter! Kadroda 4 değişim... /20.02.2022

A Spor 01:48
08

Çarpıcı Djaniny sözleri: Oyunun yönünü değiştirdi /26.02.2022

A Spor 02:02
09

Torrent'e sert eleştiri! "Ruhunu teslim etmiş" /28.02.2022

A Spor 00:32
10

İki isme büyük övgü! "Baş kahraman" /21.02.2022

A Spor 01:50
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