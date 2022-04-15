İşte Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı öncesi Fırtına'nın 11'i! /15.04.2022

Trabzonspor Karagümrük CANLI İZLE | Süper Ligin 33. haftasında Trabzonspor evinde Vavacars Fatih Karagümrükü konuk edecek. Fırtına maçı kazandığı takdirde Fenerbahçe ve Konyasporun puan kaybetmesini bekleyecek. Bu senaryonun oluşması durumunda bordo mavili ekip şampiyonluğunu ilan edecek. Trabzonsporun zorlu maça Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Visca, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny 11i ile çıkması bekleniyor. 15 Nisan Cuma günü oynanacak olan mücadele saat 20:30da başlayacak. Müsabaka Medical Park Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını CANLI izle...