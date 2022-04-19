İşte Trabzonspor - Kayserispor maçı öncesi son gelişmeler! /19.04.2022

Trabzonspor Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçını CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Trabzonspor evinde Kayserisporu konuk edecek. Bordo mavili ekip ilk maçta istediği sonucu almak istiyor. Sarı kırmızılı takım ise deplasmandan en iyi skorla ayrılıp rövanş karşılaşmasında avantajlı çıkmanın peşinde. Fırtınanın bu maçta Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Denswil, Siopis, Dorukhan, Visca, Abdülkadir Ömür, Kouassi ve Cornelius 11i ile başlaması bekleniyor. Müsabaka 19 Nisan Salı günü saat 20:30da başlayacak. Maç Medical Park Stadyumunda oynanacak ve A Spordan naklen yayınlanacak. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını CANLI izle...