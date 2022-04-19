İşte Trabzonspor - Kayserispor ZTK maçı öncesi Fırtına'nın 11'i! /19.04.2022

Trabzonspor Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçını CANLI İZLE | Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Kayserisporu sahasında konuk edecek. Bordo mavili ekip ilk kazanarak Kayserideki rövanş karşılaşmasına avantajlı skorla gitmek istiyor. Misafir takım ise deplasmandan en iyi skorla ayrılıp ikinci karşılaşma öncesi üstünlük çıkarmanın peşinde. Fırtına bu maçta Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Kouassi ve Cornelius 11i ile başlayacak. 19 Nisan Salı günü saat 20:30da başlayacak. Maç Medical Park Stadyumunda oynanacak ve A Spordan naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Kayserispor maçını CANLI izle...