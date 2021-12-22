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7/24 Dinle A Spor İşte Trabzonspor'da başarının sırrı! "Avcı maçı yaşıyor" /22.12.2021
İşte Trabzonspor'da başarının sırrı! "Avcı maçı yaşıyor" /22.12.2021

İşte Trabzonspor'da başarının sırrı! "Avcı maçı yaşıyor" /22.12.2021

150 Bölüm | 32:30:38

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01

İşte Trabzonspor'da başarının sırrı! "Avcı maçı yaşıyor" /22.12.2021

A Spor 01:19
02

G.Saray yayın havuzundan çıkabilir mi? /17.12.2021

A Spor 01:12
03

Löw F.Bahçe'ye gelecek mi? "Kulüp takımı çalıştırmak istiyor" /21.12.2021

A Spor 01:06
04

Pinheiro doğru isim mi? "Oyuncuları hedef gösterirseniz..." /16.12.2021

A Spor 01:41
05

Avcı'nın o hamlesine dikkat çekti! "2 futbolcu..." /19.12.2021

A Spor 01:09
06

Galatasaray'ı bekliyen tehlike! 4 isim birden... /13.12.2021

A Spor 08:54
07

G.Saray'da neler oluyor? "Mayıs ayında..." /18.12.2021

A Spor 05:15
08

Dikkat çeken G.Saray yorumu! "Takımda eksik olan..." /20.12.2021

A Spor 01:32
09

G.Saray'a böyle tepki gösterdi! "O isimlerin pili bitmiş" /22.12.2021

A Spor 00:56
10

Terim'e oyuncu tercihi tepkisi! "Bisiklet çeviren futbolcu..." /14.12.2021

A Spor 00:51

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