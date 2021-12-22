İşte Trabzonspor'da başarının sırrı! "Avcı maçı yaşıyor" /22.12.2021

Trabzonspor, Süper Ligin 18. haftasında Altayı deplasmanda 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düşmesine rağmen maçtan kopmayan Avcının öğrencileri, Corneliusun 2 golü ile geri döndü. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Trabzonsporun performansını yorumladı. Dindar, Cebrailin golünden sonra Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş başka bir yere giderdi. Trabzonspor 10 kalsa bile paniklemiyor. Çünkü maçı kenarda yaşayan bir Abdullah Avcı var. Kötü oynasa bile kazanıyor. Avcının başarısıdır. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi