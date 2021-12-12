İşte Trabzonspor'da mağlubiyetin sebebi! "Oyun görüşü..." /12.12.2021

Süper Ligin 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspora 2-1 mağlup oldu. Bordo mavili ekip aldığı mağlubiyet ile bu sezon ilk kez kaybetti. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Trabzonsporun aldığı mağlubiyetin sebebini açıkladı. Beşer, Antalyaspor, Trabzonsporu stoperleri üzerinden oyun kurmaya zorladı. Burada da stoperlerin niteliklerine bakarsınız. Ayakları ve oyun görüşü iyi olmalı oyuncuların. Edgar o açıdan iyi ama Vitor Hugo iyi değil. Zaten ayakları da iyi olsa şu anda Premiere Leaguede Serie Ada izlerdik. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi