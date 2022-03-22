İşte Valerien Ismael'in kontratı! /22.03.2022

Süper Ligde aldığı olumsuz sonuçlardan sonra Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğunu Fransız Valerien Ismaele vermek üzere. Yönetim ile Ismael arasında ıslak imza kaldı. A Spor muhabiri Sercan Dikme anlaşmanın detaylarını açıkladı. Dikme, Valerien Ismael ile anlaşma tamamlanmak üzere. Diğer adaylar artık konuşulmuyor. Artık son prosedürler kaldı. 1+1 yıllık bir kontrat olacak ve Ismaelin kazancı 750 bin euro olacak. Fransız hoca bu akşam olmasa da yarın imza atmak için İstanbula gelecek. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi