İşte Vedat'ın önündeki engel! /02.06.2022

Galatasarayda başkanlık seçimi için geri sayım sürüyor. Adaylar Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu hazırlıklarını sürdürüyor. Dursun Özbek cephesi Diagne, Bafetimbi Gomis, ve Mostafa Mohamed ikilisinin yanına Fenerbahçeye iyi oranda bonservis kazandıran Vedat Muriqii gündemine aldı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Muriqi transferinin önündeki engeli açıkladı. Akcan, Muriqi iyi bir oyuncu ama elinde 3 tane golcü var. Üçü de birinci santrfor olarak alındı. Üç santrfordan ikisini göndermeden Galatasarayın Vedatı almasına gerek yok. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi