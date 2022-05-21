İşte Yeni Malatyaspor deplasmanı öncesinde Kanarya'nın ilk 11'i! /21.05.2022

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Ligin 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyasporun konuğu olacak. Ligin son haftasında oynanacak olan zorlu mücadelede sarı lacivertli ekip sahaya Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun 11i ile çıkacak. Müsabaka 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00da başlayacak. Maç Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını CANLI izle...