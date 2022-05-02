İşte yeni yönetimi bekleyen zorlu görev! /02.05.2022

Galatasarayda olağanüstü seçim 11 Haziranda yapılacak. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu seçimde karşı karşıya gelecekler. Seçilecek olan yönetimi ise zor bir görev bekliyor. A Spor yorumcusu Serhan Türk yeni gelecek yönetimi bekleyen ödemeleri açıkladı. Türk, Galatasaray 1 Temmuza kadar Mostafa Mohamed için 4 milyon dolar ödemek zorunda. Rumen futbolcular için ödenecek paralar var. Falcaonun bekleyen taksitleri var. Yeni gelecek yönetim gelir gelmez 25 milyon euro ödeme yapacak. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi