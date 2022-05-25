İtalyan kulüpleri devrede! /25.05.2022

Bu sezon gösterdiği performans ile İsmail Kartalın değişmez isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olması bekleniyor. CSKA Moskovanın teklif yaptığı oyuncuya İtalyan kulüpleri de devrede. Detayları A Spor yorumcusu Serdar Kelleci açıkladı. Kelleci, Mert Hakan Yandaşın CSKA Moskova haberi var. Benim bildiğim İtalyayla da ilgili birkaç transfer bilgisi var. İtayladan da teklif geldi. Daha önceden de İtalyan kulüplerin Mert Hakan ile ilgisi oldu. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi