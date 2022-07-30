Jens Stryger Larsen: Golden sonra... /30.07.2022

Turkcell Süper Kupa Finali maçında Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Fırtına zorlu mücadeleyi 4-0 kazandı. Bu sonuçla Fırtına, Süper Kupanın sahibi oldu. Bordo mavili ekipte 3. golün sahibi Larsen, A Spor mikrofonuna konuştu. Larsen, Kazandığımız için çok mutluyum. Benim için gol çok güzel bir başlangıç oldu. Golden sonra yedek kulübesiyle beraber kutlamak istedim. Bana buraya ilk geldiğim zamandan beri çok yardımcı oldular, bu yüzden bende onlarla beraber sevinci yaşamak istedim. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi