Jesus bilinmezliği son buluyor! Flamengo gerçeği... /27.04.2022

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesusu getirmek istiyor. Ancak iki taraftan da henüz anlaşmanın bitmediği yönünde açıklamalar geldi. Brezilyaya tatile giden Jorge Jesus hakkında önemli bir detay ortaya çıktı. A Spor yorumcusu Volkan Demir o detayı açıkladı. Demir, Jorge Jesus tatile Rio De Janerioya gitti. Tabii akla doğal olarak Flamengo geliyor. Jesusun asıl amacı Flamengo teknik direktörü olmak. Flamengo ve Jesus arasında satranç oynanıyor. Eğer Flamengo ihtimali kalkarsa Fenerbahçe ihtimali artacak. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi