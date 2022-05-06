Jesus'un işi zor! Mesut İrfan ve Arda... /06.05.2022

Fenerbahçede teknik direktör bilinmezliği son bulacak gibi duruyor. Son olarak Portekizde Jorge Jesus ile görüşen Ali Koç, tecrübeli çalıştırıcıdan haber bekliyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Jesusun gelmesi durumunda işinin ön bölgede zor olacağını söyledi. Alpaslan, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler. Üçü de aynı profil ve stilde oyuncular. Çık işin içinden çıkabilirsen. Birisi yeni çıkmış bir filiz. Diğeri dünya standartlarında bir oyuncu. İrfan Can oynadığı zaman konuşuluyor. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi