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Jorge Jesus'tan ses kaydı ve sözleşme açıklaması! /15.03.2023

Jorge Jesus'tan ses kaydı ve sözleşme açıklaması! /15.03.2023

A Spor

150 Bölüm | 26:40:47
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Jorge Jesus'tan ses kaydı ve sözleşme açıklaması! /15.03.2023

A Spor 22:31
02

Mertens'in yerine kim oynayacak? /10.03.2023

A Spor 00:34
03

Büyük övgü! "G.Saray'ın olmazsa olmazı" /12.03.2023

A Spor 02:17
04

Süper Lig'de play-off olacak mı? /11.03.2023

A Spor 00:22
05

Jesus'un sözlerini yorumladı! "Play-off hayal" /08.03.2023

A Spor 00:51
06

Çarpıcı F.Bahçe yorumu! "Oluşabilecek en kötü şey..." /14.03.2023

A Spor 01:27
07

Okan Buruk Konyaspor maçında stoperde kimi oynatacak? /15.03.2023

A Spor 02:45
08

Diego Rossi: En iyi şekilde hazırlandık! /15.03.2023

A Spor 04:48
09

İşte Başakşehir Gent maçına dair tüm detaylar! /15.03.2023

A Spor 02:58
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