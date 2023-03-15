UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Fenerbahçe sahasında Sevillayı konuk edecek. 2-0ın rövanşında sarı-lacivertliler rakibini geçip çeyrek finale kalmak istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Riskli oynamamız gerekiyor. Ancak bu şekilde turu geçebiliriz. diyen Portekizli çalıştırıcı, ses kaydıyla ilgili gelen soruya ise, Ses kaydımla ilgili sorunun maçla ilgisi yok ama cevap vereceğim. Fenerbahçede kontratım Mayıs ayında bitiyor ve bu yeni bir durum değil. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. şeklinde cevap verdi. İşte açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi