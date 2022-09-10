Spor Toto Süper Ligin 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya taraftar girmiş ve siyah-beyazlı oyuncu Josef de Souza, yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Kara Kartalda Josef de Souzanın cezası onanırken, Brezilyalı yıldız ve Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Engin Baltacı konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Deneyimli yıldız, Cenk ya da Salihe futbol oynamalarını engelleyecek bir şey olsaydı ne olacaktı? Şu anda benim cezamı mı konuşacaktık? ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi