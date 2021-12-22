Josef'in son durumu belli oldu! Göztepe maçında... /22.12.2021

Süper Ligin 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepeyi konuk edecek. Son olarak ligde Fenerbahçe ile berabere kalan siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak önemli bir galibiyet almak istiyor. Öte yandan Kara Kartalda Josef de Souzanın durumu ise merak konusu. A Spor muhabiri Sercan Dikme, siyah beyazlılardaki son gelişmeleri aktardı. Dikme, Beşiktaşta 1 kesin eksin var. Adalesindeki problem sebebiyle o isim Gökhan Töre. Öte yandan kasığında çekme bulunan Josef de Souzanın durumu ise yarın belli olacak ifadelerini kullandı. İşte o sözler...