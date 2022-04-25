Kadro tercihini böyle yorumladı! "Kendisiyle çok çelişiyor" /25.04.2022

Spor Toto Süper Ligin 34. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Altayı deplasmanda 1-0 devirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, teknik direktör Domenec Torrentin kadro tercihini değerlendirdi. Taylan Antalyalının kadroya alınmamasını ve Erick Pulgarın ilk 11 başlamasını yorumlayan Çorlu, Anlamak mümkün değil. Taylanın mücadelesini takdir ediyorum, elinden geleni yapıyor kapasitesi belli. Görev adamı. Pulgarı bu zamana kadar neden yedek beklettin? Bundan önceki maçlarda neden 11 göremedim? Taylanı övüyorsunuz ama dün akşam neden kadroda yoktu? Kendisiyle çok çelişiyor. şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri GS spor haberi