Kanarya Avrupa'nın en önemli wonderkidini kaptı! /01.03.2022

Önce Süper Ligde şampiyonluk yarışına havlu atan ardından Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Liginden elenen Fenerbahçede gelecek yılların planlaması yapılmaya başlandı. Sarı lacivertli kulüp daha önce Barcelonanın da radarına giren 15 yaşındaki İsak Vuralı transfer etti. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, son bilgileri açıkladı. Kul, Taraftar Arda Gülerin heyecanına tutulmuş durumda ve şimdi de İsak Vural transfer edildi. Avrupanın en önemli wonderkidlerinden birisi. Babası da iyi Fenerbahçeli. Çarşamba günü antrenmanda görebiliriz. A Takım ile antrenmanlarda yer alacak. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi