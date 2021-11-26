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7/24 Dinle ASpor Kanarya yeni kalecisini ligde buldu! /26.11.2021
Kanarya yeni kalecisini ligde buldu! /26.11.2021

Kanarya yeni kalecisini ligde buldu! /26.11.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kanarya yeni kalecisini ligde buldu! /26.11.2021

ASpor 01:50
02

Fenerbahçe taraftarından mesaj! "Şampiyon olursanız..." /22.11.2021

ASpor 00:52
03

G.Saray'ın şampiyonluk şansı var mı? Canlı yayında yorumladı /23.11.2021

ASpor 01:13
04

Canlı yayında flaş tespit! "G.Saray'da oyun aklı yok" /24.11.2021

ASpor 01:19
05

Pereira'yı böyle eleştirdi! "Neden bunu yaptın?" /26.11.2021

ASpor 01:08
06

Pereira için flaş sözler! "Mümkün olmayacak" /20.11.2021

ASpor 01:04
07

G.Saray'a hücum önerisi! "Derbide can yakarlar" /18.11.2021

ASpor 00:59
08

Canlı yayında açıkladı! İşte Terim'in derbi planı /21.11.2021

ASpor 01:51
09

G.Saray'ın yıldızına flaş sözler: Çok ciddi kilo fazlası var /16.11.2021

ASpor 01:17
10

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ASpor 00:48

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