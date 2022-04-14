Kanarya'da hoca çıkmazı! İşte son karar /14.04.2022

Fenerbahçede teknik direktör çıkmazı devam ediyor. Performansı ile göz dolduran İsmail Kartalın yanı sıra Jorge Jesus ve Joachim Löw ile görüşen sarı lacivertli kulüp son kararını verecek. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, Son olarak Jorge Jesus ile görüşme yapıldı. Bu sefer Joachim Löw geri planda kaldı gibi haberleri ortaya çıktı ama bunlar doğru değil. Başkan Ali Koç görüşmeleri kendisi yapıyor. Bundan sonra karar verecek. Başkanın kafasında İsmail Kartal ile devam etme düşüncesi baskın değil. Ancak İsmail Kartalın performansı ileride değişiklik gösterebilir. Fenerbahçe bu isimlerden birisine odaklanacak. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi