Kanarya'da maç öncesi flaş gelişme! Szalai, Novak ve Valencia... /15.01.2022

Süper Ligin 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı lacivertlilerdeki son gelişmeleri aktardı. Kul Fenerbahçede 7 eksik olduğunu belirterek, Altay Bayındır ve Megim Berisha sakatlıklarını atlattılar ancak hazır olmadıkları için maç kadrosuna alınmadılar. Mert Hakan Yandaş ve Miguel Cresponun sakatlıkları devam ediyor. Attila Szalai mide enfeksiyonu geçirdiği için maç kadrosuna alınmadı. Enner Valencia ve Filip Novakın ise Covid-19 testleri negatif çıktı fakat belirtiler gösterdiği için tedbir amaçlı kadroya alınmadılar ifadelerini kullandı. İşte o sözler...