Kanarya'nın ilgilendiği yıldıza sert sözler! /16.05.2022

Fenerbahçenin 1 numaralı gündemi forvet operasyonu. Beşiktaşın eski golcüsü Vincent Aboubakar ile ilgilenen sarı lacivertli ekip, yıldız ismi transfer etmek istiyor. A Spor yorumcusu Taner Karaman Kamerunlu ismi sert sözlerle eleştirdi. Karaman, Bence Beşiktaş açısından sicili kirlenmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Takım şampiyonluğa gidiyordu. Doktor kontrollerinde de problemi yoktu ama sakatım diyerek oynamadı ve 1 maç oynasaydı sözleşmesi yenilenecekti. Bugün Fenerbahçe Aboubakarı gündemine alıyor. Oyuncunun böyle bir vakası var ve Arap Yarımdasından geliyor. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi