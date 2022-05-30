Karatl'ın yeni hedefi Caicedo! Teklif yapıldı /30.05.2022

Beşiktaş forvet transferinde rotasını değiştirdi. Adam Buksa ile ilgilenen siyah beyazlı ekip golcü oyuncuyu Fransanın Lens kulübüne kaptırdı. Kartal rotasını daha yakın bir bölgeye çevirdi. Bulgaristannın CSKA Sofya takımında forman giyen Jordy Caicedo, Beşiktaşın ilgilendiği forvet konumunda. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, detayları açıkladı. Şahinoğlu, Caicedo, Valerien Ismaelin önerilerinden bir tanesiydi. Caicedo için 1 milyon euroluk bir teklif yapılmıştı. Kulübüne yapılan 3.5 milyon euroluk bir teklif var ve cevap bekleniyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi