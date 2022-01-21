Karaveli gol sorununu çözüyor! İşte o değişiklik /21.01.2022

Beşiktaşta gol sorunu devam ediyor. 22 maçta 34 gol atan siyah beyazlı ekip hücum bölgesindeki oyuncularından daha fazla verim almak istiyor. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Önder Karavelinin yapacağı değişikliğe değindi. Sarıdağ, Batshuayi bir maçta 3-5 pozisyona giriyor. Aboubakarı yakaladı istatistik olarak ama daha fazla pozisyona girdiği için sorun çıkıyor ortada. Daha fazla atması lazım. Güven Yalçın ya da Alex Teixierayı sahaya sürüp çift forvet oynatabilir Önder hoca. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi