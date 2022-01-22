Karaveli'den flaş karar! O isim 11'de dönüyor /22.01.2022

Beşiktaşta Teknik Direktör Önder Karaveli sistem değişikliğine gidiyor. Gol yollarında girdiği pozisyonlardan verim alamayan Karaveli, Yeni Malatyaspor karşısında takımın saha içi düzenini değiştirerek Batshuayiden alacağı verimi arttırmayı düşünüyor. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Karavelinin planını açıkladı. Şahinoğlu, Batshuayi son maçlarda gol atsa da kaçırdıkları ile gündemde. Batshuayiyi destekleyecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuldu. Çaykur Rizespor maçında Güven Yalçın ile oynamıştı ancak son vuruşlarda çok etkisizdi. Batshuayi yanında birisi olduğu zaman etkili oynamaya başladı. Ondan dolayı Beşiktaş sahaya 4-4-2 ile çıkacak. Alex Teixeira, Batshuayinin yanında oynayacak. Sürpriz olan da bu. Uzun zamandır İlk 11de görmüyorduk. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi