Karaveli'nin tercihine flaş sözler! "Hata yaptı" /15.02.2022

Süper Ligin 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Beşiktaş sahadan 1-1lik beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Önder Karaveli ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle tartışıldı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Karaveliyi bu sözlerle eleştirdi. Karaveli, Neden Güven Yalçın değil de Emirhan İlkhanı tercih ettiğini sordum Önder hocaya. İkisi arasında kararsızlık yaşadıklarını ve topu tutmak için Emirhanı tercih ettiklerini söyledi. Güven yerine Emirhanı tercih etmesi yanlıştı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi