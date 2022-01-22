Karaveli'nin tercihlerine sert eleştiri! "Neden onunla başlıyorsun? /22.01.2022

Süper Ligin 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Önder Karaveliyi yaptığı tercihlerden dolayı eleştirdi. Kapsal, 3 Türk oyuncu oynatman gerekiyor. Sahada Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Necip Uysal var. Önder Karaveli neden Kenan Karaman ile başladı? Alex Teixeirayı gol dışında sahada görmedim. Güven Yalçın ile Batshuayiyi oynatman gerekirdi. Solda da ne kadar kötü olursa olsun Cyle Larini oynat. Çünkü bu maçta çok koşmayacaksın. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi