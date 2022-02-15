Karaveli'yi böyle savundu! "Kadroyu o kurmadı" /15.02.2022

Beşiktaş, Süper Ligin 25. haftasında Adana Demirspora konuk oldu. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi. Maçtan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karavelinin tercihleri tartışıldı. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Karaveliyi savundu. Kelleci, Önder hocanın kalması gerektiğini düşünüyorum. Finansal açıdan sorun var. Önder hoca genç oyuncuları takıma kazandırmaya çalışıyor. Böyle bir sezonda genç oyuncular denenmeyecekse şampiyonluk yarışında olduğun sezon hiç deneyemezsin. Kadroyu Önder Karaveli kurmadı. Alınan isimlerin yerine belki de başka isimler aldıracaktı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi