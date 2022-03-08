Karaveli'yi o sözlerle savundu! "Milyonda 1 ihtimal..." /08.03.2022

Süper Ligin 28. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Başakşehirin ilk yarı sonunda bulduğu golde siyah beyazlı ekip Welintonun sakatlığından dolayı sahada 10 kişi kalmıştı. 20 saniyelik sekans içerisinde Beşiktaş, kalesinde golü gördü. Teknik direktör Önder Karaveli bu pozisyonda değişikliğe gitmediği için birçok isim tarafından eleştirdi. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen bu sözlerle Karaveliyi savundu. Tüzemen, Önder hocanın bu takıma ciddi katkısı oldu. Gençler süre alıyor. 20 saniye kala oyuncu değiştirmedi diye tepki gösterenler geçsin bunu. Milyonda 1 ihtimal ile olacak bir olay gerçekleşti. Ayrıca Önder hoca Atibayı gönderdiğini söyledi. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi