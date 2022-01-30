Kartal Antalya'da rüzgar gibi! "O ismin takıma katılması..." /30.01.2022

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaşta Süper Ligin 14. haftasında oynanan Giresunspor maçından sonra Teknik Direktör Sergen Yalçın görevinden istifa etmişti. Yerine getirilen Önder Karaveli ile mental anlamda yükselişe geçen Kartal, puanlar da toplamaya başladı. Son olarak Beşiktaş, eski kondisyoneri olan Miguel Peiro Montananayı teknik ekibe kattı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, siyah beyazlı ekibin Antalya kampı sürecini değerlendirdi. Akcan, Beşiktaş 2 yönden gelişti. Önde baskılı oynamaya başladı Beşiktaş. Fiziksel yönden gelişmeleri oldu. Montanananın takıma geri dönmesinin etkisi oldu. Kamp dönüşünde farklı bir Beşiktaş göreceğiz gibi duruyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi