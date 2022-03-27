Kartal kalacak mı? /27.03.2022

Süper Ligde aldığı başarılı sonuçlarla beraber Fenerbahçeyi ikincilik potasına sokan İsmail Kartalın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, İsmail Kartalın geleceğini açıkladı. Uluç, Kartal kalan 8 maçtan 24 puan alırsan Fenerbahçe yönetimi onu gönderebilir mi? Fenerbahçe önündeki Kayserispor ve Galatasaray maçlarını kazanırsa önünde kimse duramaz. Sezon sonunda İsmail Kartal sezon sonunda ya teknik direktör olarak kalır ya da sportif direktör olarak kalır ama yardımcı hoca olmaz. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi