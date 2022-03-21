Kartal Löw ile çalışacak mı? /21.03.2022

Süper Ligde istediği süreci yakalayamayan Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yollarını ayırıp İsmail Kartalı takımın başına getirmişti. Kartal ile çıkışa geçen sarı lacivertli kulüp lig için ikincilik hedefine 2 puan uzaklıkta kaldı. Ancak Fenerbahçede gelecek sezon takımın başına başka bir hocaya gelecek. Peki İsmail Kartal yeni gelecek teknik direktörün yardımcılığını kabul edecek mi? A Spor yorumcusu Haldun Domaç açıkladı. Domaç, İsmail Kartal, Joachim Löw dışında kimsenin yardımcılığını yapmaz. Löw ve Fenerbahçe kabul ederse ikinci hocalık yapar. Löwde de ikili ilişkisi, Löwün ısrarı ve kulübün isteğiyle olur. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi