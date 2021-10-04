Kartal milli arada sakatlıklardan kurtuluyor /04.10.2021

ASpor

Süper Lig'de 8 haftada kazandığı 17 puan ile 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta milli ara öncesi sakat oyunculardan iyi haberler geliyor. Tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçtan 1 galibiyet çıkartabilen siyah beyazlı ekipte sakat oyuncular milli arada dönüyor. Sabah Sporu programına konuşan Ogün Şahinoğlu ,"N'koudou ve Mehmet Topal milli aradan sonra dönecekler. Mehmet Topal'ın durumu biraz daha uzun sürebilir." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)