Kartal'a flaş sözler! "Mourinho'yu getirseler..." /18.04.2022

Fenerbahçe, Süper Ligdeki çıkışını sürdürüyor. Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal geçtikten sonra ligde ikinciliğe yükselen sarı lacivertli takım saha içerisinde de iyi performans gösteriyor. Ancak Kanaryada bazı yıldız isimler de süre bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, Kartalın Valencia hakkındaki tercihini eleştirdi. Kurtar, José Mourinhoyu mu getirelim yoksa İsmail Kartal mı deseler ben İsmail Kartal derim ama Valenciaya böyle yapacaksa olmaz. Onu neden oynatmıyor? dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi