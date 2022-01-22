Kartal'a Mesut eleştirisi! "Başarısızlıkta pay sahibi" /22.01.2022

Süper Ligin 21. haftasında Fenerbahçenin başına geçen İsmail Kartal, Mesut Özile istediği pozsiyonda şans vermedi. 2 maçta da orta saha bölgesinde oynatan İsmail Kartalı A Spor yorumcusu Ahmet Akcan eleştirdi. Akcan, Ben Mesutun da saha içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Antalyaspor maçında Fenerbahçe kötü oynadı. Mesut Özil 64. dakikada oyundan çıkmıştı. Bu durumda Acaba başarısızlıkta Mesut pay sahibi mi? düşünmesi gayet doğal. Çünkü kendi mevkisinde oynatılmadı. Altay maçında da oyuna son 3 dakikada 8 numara pozisyonunda oynatıldı. Mesut kendi mevkisinde süre alacak kadar değerli bir oyuncudur. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi