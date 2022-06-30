Kartal'a Muleka'dan kötü haber! /30.06.2022

Beşiktaşta transfer çalışmaları sürüyor. Golcü bölgesine yoğunlaşan siyah beyazlı ekibin hedefindeki isimlerden birisi de Jackson Mulekaydı. Kara Kartala yıldız isimden kötü haber geldi. Mulekanın geçtiğimiz sezon Premier Lige veda eden Burnleynin yolunu tutacağı öğrenildi. Detayları aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaşın ilgilendiği bir oyuncuydu. Ancak Beşiktaş, farklı forvetlere yöneldi. Mulekanın da birkaç gün içerisinde Burnleye transfer olacağını öğrendim. Muleka için Burnleynin teklifinin Beşiktaşınkinden daha yüksek olduğunu öğrendim ifadelerini kullandı.